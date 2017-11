Camper: sorgerà un'area di sosta da 30 posti a due passi dal centro

CIVIDALE – Buone notizie per tutti gli appassionati di camper. La Regione Fvg ha concesso uno stanziamento al Comune di Cividale per la realizzazione di un’area di sosta da 30 posti di fronte alla nuova stazione, a due passi da centro storico. Un annuncio dato dal vicesindaco della città Ducale, Daniela Bernardi nel corso del raduno organizzato dal ‘Campeggio Club Udine’, associazione di camperisti. Un’opera molto attesa dagli appassionati, che sempre più numerosi raggiungono Cividale e i suoi dintorni per ammirare le sue unicità storico-artistiche e per degustare le sue prelibatezza gastronomiche.

Proprio per dare un segnale dell’attrattività di Cividale anche per il mondo dei camperisti, il ‘Campeggio Club Udine’ ha voluto organizzare il raduno tra Prepotto e la città Ducale. Tempietto Longobardo, Ipogeo, Ponte del Diavolo, il teatro delle marionette, il collio con i suoi colori e le sue particolarità ( ei suoi vini, con la visita alle cantine dello Schioppettino). Tutti ingredienti che hanno accompagnato il tour degli appassionati friulani. Una due giorni organizzata dal presidente del Club Gianni Palezza e dal consigliere delegato ai rapporti con le amministrazioni pubbliche Marco Valentini. Tra i partecipanti, oltre a equipaggi provenienti da Udine, hanno preso parte al tour anche il club 3 C di Pordenone, il club Foci dell’Isonzo di Staranzano, un equipaggio di Trieste, il Camper Club Girovagando di Maniago e il Camper Club del Triveneto che accomuna il Camper Club Trentino e il Camping Club Piccole Dolomiti di Cornedo Vicentino.

Una due giorni conclusasi a Cialla ospiti della famiglia Nardini, che ha messo a disposizione gubana e liquori a base di miele per tutti.