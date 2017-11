Oddo pronto all'esordio sulla panchina bianconera: «Il Napoli dovrà sudarsi la vittoria»

UDINE - «Non andiamo in campo per aspettare la partita successiva. Ci sono tre punti in palio. Andremo in campo per ottenere il massimo, contro il Napoli o qualsiasi altra squadra». Lo ha dichiarato il neoallenatore dell'Udinese, Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida di domani in casa contro la capolista Napoli, che segnerà il suo esordio sulla panchina bianconera. «Arriva una squadra forte - ha aggiunto - la prima in campionato, una tra le prime 4-5 che esprime il miglior calcio in Europa. Detto questo proveremo a metterli in difficoltà. Se saranno più bravi otterranno più di noi, ma sarà sudata. Il nostro campionato è fatto di 19 partite d'andata e 19 di ritorno, andremo in campo ogni domenica per raggiungere il massimo e mettere in difficoltà l'avversario».

Chi c'è e chi non c'è

Il tecnico ha dato alcune indicazioni sui "convalescenti". «Hallfredsson non si è allenato, Larsen è convocato, Behrami non ci sarà. Ha fatto pochi allenamenti e non è ancora ai massimi regimi. Questa mattina ha avuto un problemino ed è uscito dal campo, quindi non sarà convocato. Ma non era comunque al meglio». L'espulsione di Bizzarri riporterà in campo Simone Scuffet. «L’ho trovato tranquillo, sereno, anche a lui ho chiesto grande coraggio. È un ragazzo che sta crescendo e sta capendo che il calcio ti pone anche di fronte a situazioni difficili».

L'avversario

La capolista avrà pur qualche Tallone d'Achille...«Devi essere bravo a sfruttare i loro piccoli limiti. Le squadre perfette non esistono. Quindi dovremo avere il coraggio di non lasciare quegli spazi in cui il Napoli diventa micidiale».