'Amo Essere': a Susans arriva la mini fiera del benessere

SUSANS - Amo Essere. Si chiamerà così la mini fiera del benessere in programma domenica 3 dicembre al castello di Susans (dalle 10 alle 18, con ingresso libero).

L'evento

La fiera offrirà al pubblico proposte per il benessere con una rassegna di prodotti biologici per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, per il tempo libero, per l’ambiente e molto altro. Gli espositori della prima edizione di Amo Essere sono stati selezionati tra aziende che producono e commercializzano prodotti di qualità nel campo dell’alimentazione, della cosmesi, dell’abbigliamento, dell'artigianato, del fitness, del biologico, del benessere in generale.

Un'esperienza veramente unica

Nell'ambito di questa prima edizione si svolgeranno eventi, workshops, conferenze, seminari, presentazione di volumi da parte degli autori, danza. Un’occasione per confrontarsi con gli esperti su temi legati all’alimentazione, alla cura del corpo e della mente, al benessere a 360 gradi. Realtà diverse e proposte innovative: un'esperienza veramente unica, un appuntamento imperdibile per un pubblico sensibile e attento al benessere quotidiano. Al primo piano verrà allestito un Mercatino di natale.