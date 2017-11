Ponte dell’Immacolata in mongolfiera: una panoramica a 360° sul Friuli Venezia Giulia

PALMANOVA - In occasione del Ponte dell’Immacolata, nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 dicembre, un nuovo appuntamento con la mongolfiera in Friuli Venezia Giulia. I voli, organizzati da Visitait.it - Sport & Adventure Booking, si svolgeranno come da tradizione nei due momenti più romantici della giornata: l’alba (con partenza da Primulacco – Povoletto, ritrovo alle 7 al Campo Volo Always) e il tramonto (con partenza da Palmanova, ritrovo alle 15 ai bastioni di Porta Aquileia).

Periodo ideale per i voli

Ancora una volta il gigante pallone colorato che si muove lento e maestoso sarà il protagonista indiscusso dei cieli. Le prime settimane di dicembre sono il periodo ideale per i voli: l’aria è frizzante ma all’interno della cesta i partecipanti sono riscaldati dal tepore proveniente dal bruciatore che fa volare alta la mongolfiera, il cielo è incredibilmente limpido e dona uno spettacolo grandioso dalle montagne innevate fino al mare in una panoramica a 360° sul Friuli Venezia Giulia. Un primo assaggio di atmosfera natalizia da condividere con la propria dolce metà, con gli amici o con la famiglia.

A bordo sono disponibili fino a 12 posti per cesta

L’attività inizia con il gonfiaggio del pallone, durante il quale è possibile seguire tutti i preparativi e dare sfogo a ogni curiosità. Prima della partenza, viene effettuato il briefing pre-volo e poi si inizia a salire per ammirare l’alba o il tramonto ed il panorama come se si fosse «posati su una nuvola».

Info e prenotazioni: www.visitait.it | info@visitait.it | +39 389-6514885 |