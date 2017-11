Doppio appuntamento con la danza di Brazzo e Volpintesta

LATISANA - Doppio appuntamento nel circuito Ert con l’Etoile Internazionale e Prima Ballerina del Teatro alla Scala Sabrina Brazzo e il Primo Ballerino Andrea Volpintesta. I due danzatori saranno martedì 28 novembre alle 20.45 al Teatro Odeon di Latisana con Il mantello di pelle di drago e mercoledì 29 novembre alle 21 al Teatro Ristori di Cividale con Opera Danza Festival. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dall’Ert con la collaborazione degli Artisti Associati di Gorizia, partner del circuito regionale per la danza. Le coreografie dei due spettacoli sono di Massimiliano Volpini e sui due palchi regionali si esibiranno anche i giovani ballerini della Jas Art Ballet Company, fondata proprio da Brazzo e Volpintesta.



Balletto

Il mantello di pelle di drago prende spunto dalle fiabe popolari e si affida anche all’uso di videoproiezioni e a un coinvolgente collage musicale con partiture di Shostakovich, Kachaturian e Bizet; il balletto vuole essere una favola in danza di grande effetto e di facile lettura, ricca di magia ed emozioni, un balletto fruibile anche da chi la danza la conosce poco. Sabrina Brazzo sarà la Fata Regina mentre Andrea Volpintesta vestirà i panni del Diavolo. Opera Danza Festival è un titolo scelto non a caso dai due artisti, attenti alla danza ma anche ad altre forme d’arte teatrali quali l’opera e la musica, elementi necessari a dar vita a una sinergia unica e affascinante, utile a valorizzare ancor più quello che è il mondo della danza sia agli occhi più esperti sia a quelli di un pubblico più profano e giovane. Si alterneranno in scena brani e coreografie del repertorio classico del balletto e dell’opera oltre a nuove creazioni in stile neoclassico e contemporaneo.

Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il CIT Latisana (0431 59288) e l’Ufficio Cultura di Cividale (0432 710350).