Domenica di pausa per la Gsa, che tornerà in campo il 3 dicembre

UDINE - Domenica di pausa per la Gsa Udine. La formazione di coach Lardo non scenderà in campo questo fine settimana, poiché la partita casalinga in programma contro Piacenza è stata posticipata a giovedì 7 dicembre. Una pausa che è dettata dall'impiego del playmaker della squadra friulana Veideman con la nazionale estone, ma che non riguarda solo Udine considerato che, per analoghi motivi, sono state posticipate anche le gare da giocare a Bergamo e a Trieste. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà, invece, in trasferta, domenica 3 dicembre contro l'Unieuro Forlì.

Non si tratta dell'unico cambiamento per il 'palinsesto' delle partite dell'Apu, considerato che domenica 10 dicembre al Carnerà scenderà in campo Treviso con inizio match posticipato alle 19 per gli stessi motivi di ordine pubblico, legati al match giocato dall'Udinese in casa lo stesso giorno alle 15, che avevano fatto posticipare l'inizio dell'ultima gara casalinga con Jesi. In casa friulana si spera che l'esito del match sia, invece, diverso, perché Udine si sta ancora leccando le ferite dopo la sconfitta con i marchigiani, sotto anche di 18 punti durante il secondo quarto, ma usciti vincitori dopo un finale che ha visto i bianconeri sbagliare tutto lo sbagliabile possibile.

In particolare il tiro da tre sembra essere una delle incognite di questo campionato, essendo un elemento assai variabile nelle prestazione dei bianconeri: è stato positivamente decisivo in alcune occasioni (come con Ravenna) è stato il tallone d'Achille in altre (come con Jesi, con lo squallido 5/30 finale).

Anche le prestazioni di Veideman, cardine del gioco friulano, sono state variabili in questo inizio di stagione. L'estone si era già presentato stanco nel ritiro di Gemona del Friuli, 'spremuto' dagli impegni estivi con la sua nazionale e continua ad avere talvolta problemi di rendimento. E' determinante che Lardo ed il suo staff escogitino qualcosa nel caso il giocatore palesi nuovamente delle difficoltà legate alla condizione fisica, sia assicurandogli un trattamento che possa consentirgli di rifiatare, sia inserendo più spesso nei giochi gli altri due giocatori che possono ricoprire il ruolo di playmaker, ossia Nobile (chiamato ad alzare la qualità del suo gioco) e Pinton.

Ha destato un po' di stupore l'intervista del g.m. Micalich dopo la sconfitta con Jesi. Il dirigente ha ammesso di avere formulato un'offerta a Rosselli, ala piccola in uscita della Virtus Bologna promossa la scorsa stagione dall'A2 ed ora ai ferri corti con la propria società che l'ha messa fuori squadra. Il giocatore è seguito da diverse altre squadre (Fortitudo, Treviso e Trieste, tra le altre) e ben presto dovrà sciogliere le proprie riserve.