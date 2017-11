Donna accusa un malore in casa e muore sulla strada verso l'ospedale

POZZUOLO – Ha accusato un malore in casa e per abbattere i tempi i figli hanno deciso di portarla in ospedale in auto. Per una donna di Cargnacco, però, Irma Comisso, 71 anni, non c’è stato il tempo di arrivare al nosocomio: la signora è morta poco dopo essere stata trasbordata su un’ambulanza. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il cuore della donna ha smesso di battere in via Lumignacco, poco dopo essere stata presa in carico dal personale del 118. Dopo il malore, accusato poco dopo le 14, due dei figli della donna, vista la gravità della situazione, hanno deciso di partire subito in auto alla volta dell’ospedale, restando sempre in contatto con la centrale del 118.

Purtroppo una corsa vana, nonostante l’intervento di un’ambulanza, che ha incrociato l’auto con la 71enne in via Lumignacco. Sul posto è intervenuta anche un’auto dei carabinieri di Udine.