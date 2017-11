Scontri tra ultrà del Napoli e carabinieri fuori dallo stadio Friuli

UDINE - Scontri tra la tifoseria del Napoli e le forze dell'ordine poco prima del fischio d'inizio della partita tra i partenopei e l'Udinese. Un gruppo di ultrà azzurri, un centinaio, ha tentato di raggiungere i tifosi bianconeri forzando il blocco dei carabinieri.

Tutto è successo in pochi minuti: le camionette delle forze dell'ordine stavano scortando gli ultrà quando un gruppo di facinorosi con il volto coperto ha cominciato a lanciare fumogeni e a tirare fuori spranghe e mazze. Pochi attimi e i tifosi sono riusciti a sparpagliarsi davanti all'ingresso della tribuna stampa. Sul posto sono giunti i rinforzi e la situazione è tornata alla normalità prima che avvenisse un vero e proprio scontro tra le due tifoserie (nel frattempo, infatti, anche gli ultrà dell'Udinese si erano portati in quella zona dello stadio). «C'erano tifosi napoletani ovunque - racconta spaventato un testimone - mi sono nascosto dietro un'auto ma ho avuto paura. All'improvviso sono spuntati bastoni e catene». Dalle informazioni pare che un agente sia rimasto ferito negli scontri e sia stato soccorso da un'ambulanza del 118.

Bloccato il traffico, con i carabinieri in tenuta anti sommossa che si sono messii in mezzo alla strada per sbarrare il passaggio, creando grandi disagi a chi in quel momento doveva raggiungere i parcheggi di fronte alla tribuna. Come al solito in questi casi, c'è da chiedersi come abbiano fatti questi ultrà a portare spranghe, catene e fumogeni sui bus o sulle auto senza essere stati controllati prima di raggiungere lo stadio Friuli.