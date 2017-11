Scontri nel pre-partita: feriti tre poliziotti e un tifoso

UDINE – Si aggrava il bilancio degli scontri nel pre-partita tra Udinese e Napoli. Sarebbero tre gli agenti feriti, due dei quali sono stati portati in ospedale. Medicato anche un tifoso azzurro, che però non ha voluto essere caricato in ambulanza. Fermati e identificati quattro ultrà del Napoli.

Come già riferito, i problemi sono nati poco dopo le 14 davanti alla Tribuna stampa, quando un gruppo di ultrà partenopei ha cercato di raggiungere la zona dei tifosi bianconeri, incamminandosi verso la Curva Nord. Le forze dell’ordine hanno cercato di fare ‘blocco’ ma la superiorità numerica dei partenopei non ha aiutato. Nel frattempo anche gli ultrà dell’Udinese, avvertiti da quanto stava avvenendo, si sono avvicinati all’ingresso della Tribuna. «Sono state fatte delle cariche di alleggerimento – informano dalla Questura di Udine – per allontanare le due tifoserie».

C’è stato un lancio di oggetti e di fumogeni, poi i rinforzi di carabinieri e poliziotti in tenuta anti-sommossa hanno consentito di disperdere le due tifoserie. I tifosi partenopei erano armati di spranghe, bastoni e catene.