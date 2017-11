Oddo soddisfatto: «I ragazzi hanno cercato di mettere in pratica tutto ciò che ho proposto loro questa settimana»

UDINE – E’ comunque soddisfatto Massimo Oddo dopo l’esordio sulla panchina dell’Udinese, nonostante la sconfitta (di misura) contro il Napoli capolista. «Speravo di vincere la prima partita in serie A, sarà per la prossima – confessa il neo mister bianconero, che non si sente di rimproverare nulla ai suoi –. I ragazzi hanno fornito un’ottima prestazione e il merito è di mister Delneri. Da parte mia posso dire un bravi ai ragazzi perché hanno cercato di mettere in pratica tutto ciò che ho proposto loro questa settimana: poche cose ma molto dirette». Oddo ha chiesto ai suoi una maggiore solidità ma anche una maggiore aggressività in avanti. «Dietro abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra discretamente solida: ci possiamo ritenere soddisfatti, che se in fase di sviluppo di gioco la manovra non è stato così limpido».

Oddo non ci sta a ‘bollare’ il rigore provocato da Angella come un’ingenuità, considerandola piuttosto un episodio sfortunato. Il mister ha poi voluto dedicare una ‘carezza’ a Balic: «Ha fatto un’ottima partita, è uscito alla distanza con personalità. Può diventare un giocatore importante, ha fisicità e qualità. Ha bisogno di migliorare dal punto di vista tattico».

Oddo ha poi fatto riferimento a ciò che si aspetta dall’Udinese in questa stagione: «E’ una squadra che ha qualità e fisicità con giocatori che vanno educati sul campo. Sono certo che questa Udinese ha dei buoni margini di miglioramento. Mi aspetto di fare un buon lavoro e sono certo che se soprattutto alcuni giocatori recepiranno le mie indicazioni, potranno diventare giocatori importanti».