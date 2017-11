Dalla musica alle immagini: nuovo laboratorio delle Officine giovani

UDINE - Che rapporto esiste tra musica e immagine? Come può il suono stimolare disegni e rappresentazioni visive? Sono alcune delle domande a cui darà risposta il nuovo laboratorio proposto dalle Officine Giovani del Comune di Udine per i giovani creativi under 35.

Il primo appuntamento

A partire da mercoledì 29 novembre alle 18 e per altri quattro incontri la musicista e grafica Carin Marzaro, professionista che si occupa di comunicazione e visual design in ambito editoriale, culturale e musicale, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle connessioni possibili tra musica e immagine. Il percorso offrirà l'opportunità di esaminare alcuni case studies, procedere nella ricerca di uno stile personale di rappresentazione per arrivare, infine, alla realizzazione vera e propria di un progetto grafico. Il laboratorio, che ha un costo di 15 euro a persona, si svolgerà alle Officine Giovani, in piazzale valle del But 3. Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail all’indirizzo officinegiovani@gmail.com o contattare il numero 0432 541975 dalle 14.30 alle 18 nelle giornate di martedì e sabato e dalle 18 alle 21.30 nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Le Officine Giovani sono un Servizio del Comune di Udine – Dipartimento Politiche Sociali, Educative e Culturali – gestito da Aracon cooperativa sociale onlus.