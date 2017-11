Orari estesi per le mostre ‘Donne & fotografia’ e ‘Oltre le porte’

UDINE - A partire dal 1° dicembre entreranno in vigore orari di apertura estesi per le due esposizioni fotografiche in corso a Udine e aperte fino al 7 gennaio 2018: ‘Donne & Fotografia’ e ‘Oltre le porte’. «Siamo molto contenti dell’attenzione che la critica, anche a livello nazionale, sta riservando a queste due mostre – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone -, a conferma del valore sul piano culturale e scientifico che il lavoro di Ulderica Da Pozzo e la collaborazione con il Craf sta portando alla nostra città. Considerato il crescente successo delle due esposizioni fotografiche e il forte interesse manifestato da studenti e famiglie, abbiamo reperito le risorse necessarie per ampliare gli orari di apertura, rafforzando così la proposta culturale che affianca la vita economica di Udine nel periodo natalizio».

Le mostre

Alla Chiesa di San Francesco, ‘Donne & Fotografia’ è l’esposizione che raccoglie 160 immagini per 160 autrici che hanno fatto la storia della fotografia internazionale. La mostra sarà visitabile anche durante la settimana e, a partire dal 1° dicembre, osserverà i seguenti orari: dal martedì al giovedì dalle 15 alle 18 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.20 e dalle 15 alle 18. Orari ampliati anche per «Oltre le Porte», alle Gallerie del Progetto di Palazzo Morpurgo, dove la fotografia di Ulderica Da Pozzo darà appuntamento al pubblico il venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Info: www.civicimuseiudine.it