Il Teatro come non lo avete mai visto: visite guidate al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

UDINE - Un tour guidato dagli attori della Compagnia Anà-Thema Teatro per conoscere gli spazi del Giovanni da Udine. Il pubblico è invitato a vedere con occhio nuovo i luoghi più conosciuti, come la sala, o a visitare quelli normalmente vietati al pubblico, come i camerini o il retropalco.

Teatrovagare nel Nuovo

Un’emozione speciale sarà vissuta salendo i gradini della torre di scena, dall’accesso, di solito, strettamente riservato ai tecnici, per conquistarsi una indimenticabile visione del «cuore» dell’edificio. Teatrovagare nel Nuovo sarà una occasione per conoscere la funzionalità della grande ‘macchina scenica’ che nei suoi primi vent’anni ha ospitato migliaia di eventi di ogni genere, valorizzati appieno dalle dotazioni tecniche all’avanguardia e dall’imprescindibile contributo umano e professionale di chi ci lavora, davanti al pubblico o dietro alle quinte. Una preziosa occasione di calpestare le tavole del palcoscenico, per chi già ama il ‘Teatrone’ e per chi sarà felicemente una nuova vittima della sua irresistibile magia.

Calendario

martedì 28 novembre – dalle 9 alle 13

venerdì 2 febbraio 2018 – dalle 16.00 alle ore 18.30

venerdì 16 febbraio 2018 – dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.30

giovedì 1 marzo 2018 – dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.30

giovedì 15 marzo 2018 – dalle 16 alle 18.30

mercoledì 11 aprile 2018 – dalle 16 alle 18.30

lunedì 7 maggio 2018 – dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18.30



Info. 04321740499 - info@anathemateatro.com