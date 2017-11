Conferenza concerto con la Nico Pepe

UDINE - Anche la Nico Pepe prende parte alla manifestazione ‘Dicembre a Udine’ organizzata dall'Amministrazione comunale cittadina con una lezione concerto in cui viene presentata al pubblico la poliedrica Ildegarda di Bingen (1098 -1179), figura certamente eccezionale di mistica, poetessa, musicista, compositrice, teologa, profetessa e guaritrice. Visto il ruolo carismatico e prestigioso nel contesto politico e religioso del tempo, Ildegarda non solo mantenne la sua fama nei secoli nonostante l’imperante cultura patriarcale, ma ci consente di far luce su di una trasmissione ‘al femminile’ del sapere che si è tentato in tutti i modi di reprimere nelle sue manifestazioni popolari e di rimuovere come realtà di rilievo culturale durante tutto il Medioevo.

Ildegarda

L’antropologo Giampaolo Gri ci permetterà di scoprire come l'abbadessa Ildegarda fosse ben inserita all’interno di questo filone di sapere ‘al femminile’ e come incarnò nella sua figura e nelle sue opere un unione possibile tra la tradizione colta affidata alla nobiltà e ai monasteri e quella popolare tramandata dalle donne di guarigione, le cosiddette ‘vetule’. L’ascolto di alcuni suoi canti eseguiti dal Cantiere Armonico sarà l’occasione per il pubblico di conoscere più da vicino la sua produzione artistica come musicista e compositrice, fonte di ispirazione anche per i compositori contemporanei rimasti ammaliati dal suo talento. I brani saranno presentati da Marco Toller che dal 2008 guida il gruppo del cantiere Armonico. La lezione concerto alla Pepe costiuisce l'anteprima di un progetto più strutturato che vedrà compimento nel 2018 sotto gli auspici dell'USCI del Friuli Venezia Giulia. Ingresso libero alla lezione concerto. Info: Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe, largo Ospedale vecchio 10/2 tel +39 0432 504340, mail: accademiateatrale@nicopepe.it; www.nicopepe.it, facebook/accademianicopepe