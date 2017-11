Tsu apre le iscrizioni al laboratorio di scrittura scenica con Fausto Paravidino

UDINE - Una tre giorni intensiva dedicata alla scrittura scenica, elemento portante di ogni spettacolo teatrale nonché vera e propria arte, che esce dalla penna per prendere corpo attraverso la recitazione. Teatro Sosta Urbana si sposta verso un altro ‘epicentro’ della ricca rassegna, e da il via alle iscrizioni per partecipare al laboratorio condotto dal noto drammaturgo italiano Fausto Paravidino. Il corso si terrà il 27, 28 e 29 gennaio in Casa Cavazzini, le iscrizioni sono aperte fino al 31 dicembre, i primi giorni dell’anno verranno selezionati i 12 partecipanti e gli 8 uditori, che potranno assistere alle lezioni. ‘Durante il laboratorio - afferma Paravidino - cercheremo di costruire le regole del gioco: ognuno scrive, il nostro obiettivo è aiutare gli autori a cercare di connettersi il più liberamente e accuratamente possibile con il proprio modo di vedere il teatro. Insieme, cerchiamo di svilupparlo nella maniera più comunicativa possibile’.

Il laboratorio

Il laboratorio di drammaturgia, inserito nella bellissima cornice di Casa Cavazzini, sarà piuttosto intensivo (circa 8 ore al giorno in orario diurno). Si rivolge a drammaturghi, attori con esperienza di scrittura e persone che desiderano scrivere per il teatro.

Modalità per iscriversi

Per potersi candidare, è necessario inviare il proprio curriculum, accompagnato da un breve testo di presentazione che includa le proprie motivazioni di partecipazione, all’indirizzo: teatrodellasete@gmail.com

Info: www.teatrodellasete.com/tsu/