Ancora attività all'antico Mulino, con la Notte Immaginaria

TAVAGNACCO - Pinne, maschera, erogatore… C’è tutto, si parte! Sabato 2 dicembre i bambini di 7-11 anni potranno tuffarsi in un appuntamento tutto nuovo con la Notte Immaginaria al mulino di Adegliacco: alla scoperta degli abissi in compagnia dell’esploratore Jaques Cousteau. I giovani scienziati avranno l’occasione di trascorrere un’intera notte tra le mura di un antico mulino ad acqua, tra giochi, esperimenti e laboratori creativi, esplorando l’avventurosa vita dell’uomo che con i suoi documentari ha fatto conoscere al mondo le meraviglie del mare.

Jacques Cousteau

Quando, nel 1943, Jacques Cousteau inventò il primo equipaggiamento per riuscire a respirare sott’acqua fu come aprire la porta d’accesso a un mondo fino ad allora sconosciuto, «il mondo del silenzio», popolato da creature misteriose e affascinanti. Armati della curiosità e dello spirito d’avventura dell’oceanografo francese, i piccoli esploratori della notte si immergeranno in un mare di scienza, alla scoperta della biologia degli abitanti del mare e della fisica necessaria a far funzionare un sottomarino. E una volta rientrati dalla lunga immersione, tutti sotto coperta! Al termine delle attività i bambini si accampano nelle sale dell’antico mulino, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura, prima di fare ritorno a casa. È necessaria l’iscrizione, da effettuare via mail all’indirizzo iscrizioni@immaginarioscientifico.it. Dal 2012 il Mulino, di proprietà del Comune di Tavagnacco, è gestito dall’Immaginario Scientifico che nella struttura restaurata dell’antico complesso ha realizzato il Dida Centre Immaginario Didattico: un centro la cui funzione primaria è quella di offrire servizi al pubblico scolastico, con attività di didattica informale dedicate agli studenti di ogni ordine e grado. Non mancano anche attività ludo-didattiche che si svolgono durante il fine settimana, come le Notti Immaginarie e i Family Lab.

Per informazioni: 040224424, www.immaginarioscientifico.it