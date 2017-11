L'Asu è sul podio: terza nel campionato di serie A1

UDINE – «Le nostre ragazze hanno conquistato la terza piazza assoluta. Si tratta di un ulteriore risultato storico per la nostra società». Sono parole cariche di orgoglio quelle pronunciate dal vice presidente dell’Associazione Sportiva Udinese, Umberto Meroni, presente, assieme al direttore generale della società, Nicola Di Benedetto, a Padova, dove, lo scorso 25 novembre, si è disputata l’ultima gara del massimo campionato di serie di ginnastica ritmica. «Faccio i complimenti a tutte: Alessia Gorina, Alexandra Agiurgiuculese, Viola Romano, Melissa Girelli, Beatrice Pilosio, Virginia Samez e Linoy Ashram. A nome della società, inoltre, un sincero grazie alle tecniche Spela Dragas e Magda Pigano. Asu – ha concluso - oramai è un’indubbia realtà della ginnastica ritmica italiana».

La classifica

Dopo una gara in terra veneta che le ha viste brillare meno delle precedenti prove (con un’ottima prova di Beatrice Pilosio), le stelline dell’Asu hanno comunque portato a casa 89,750 punti. Un risultato, questo, che sommato a quelli raggiunti nelle precedenti tre gare, ha permesso alla compagine bianconera di piazzarsi sul terzo gradino del podio e chiudere il campionato di A1 con un eccellente e storico risultato. Primo posto, per la Ginnastica Fabriano (la squadra capitanata da Milena Baldassarri e composta da Sofia Raffaeli, Talisa Torretti, Alice Aiello, Serena Ottaviani e Melany Muscella), in seconda posizione, invece, l’Armonia d’Abruzzo (Eva Gherardi, Alessia Russo, Caterina Allovio, Federica Pettineslli e la Campionessa del Mondo in carica, la russa Dina Averina).

Le Farfalle azzurre

Alla Kione Arena per l’occasione, erano presenti anche le Farfalle azzurre (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Anna Basta, Martina Santandrea e Beatrice Tornatore) che hanno regalato al pubblico presente un’esibizione. Le atlete, allenate da Emanuela Maccarani, sono state premiate per il titolo di campionesse del Mondo ai 5 cerchi, conquistato ai Mondiali di Pesaro.