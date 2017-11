Qualità della vita: Udine resiste nella top ten

UDINE – Resiste nella parte alta della classifica la città di Udine. Nell’indagine di Italia Oggi sulla qualità della vita, infatti, il capoluogo friulano si piazza al 10° posto, in discesa rispetto al 7° dello scorso anno. Tra le città del Friuli Venezia Giulia, da segnalare il 9° posto di Pordenone (era quarta un anno fa), il 30° di Gorizia (era undicesima) e il 70° di Trieste (era 51esima).

Dove si vive meglio? ercaA Bolzano e Trento innanzitutto, città tallonate da Belluno. Nella top ten della ricerca effettuata annualmente dall’Università La Sapienza di Roma per ItaliaOggi, con il supporto di Cattolica Assicurazioni, ci sono solo città del Nord Italia. A chiudere la classifica sono Trapani, Medio Campidano e Napoli.

A prevalere sono quindi i piccoli agglomerati urbani, non le grandi città. Non è un caso se insieme alle già citate, nelle prime dieci posizioni della classifiche appaiano Treviso, Parma, Mantova, Lecco. Il benessere, quindi, pare non abitare nei grandi agglomerati urbani. A essere presi in considerazione per l’indagine sono il tenore di vita, il tempo libero, il sistema salute, i servizi finanziari e scolastici, l’ambiente, la criminalità, il disagio sociale e personale, la popolazione.