Scontri al Friuli, agente della Polizia locale accusa: «Qualcuno ha sottovalutato la situazione?»

UDINE - Quello che è successo domenica pomeriggio davanti allo stadio Friuli, con scene di guerriglia urbana tra ultrà del Napoli e forze di polizia, avrebbe potuto essere evitato. Più di una persona, infatti, ritiene che il dispiegamento di forze fuori dalla Dacia Arena prima della partita tra Udinese e Napoli fosse insufficiente vista la tensione tra le due tifoserie.

A dare questa chiave di lettura è anche un'agente della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, Clara Metus, che sul suo profilo Facebook scrive: «Non è che qualcuno ha sottovalutato la situazione?». Un'affermazione che Metus motiva raccontando ciò che è accaduto nel primo pomeriggio di domenica davanti alla Tribuna stampa dello stadio Friuli. Lei che in quel momento stava prestando servizio.

«Gravi incidenti oggi allo stadio Dacia Arena Friuli di Udine, per scontri tra le tifoserie di Napoli e Udinese. Con alcuni colleghi - racconta su Facebook Metus - ci siamo trovati a far da cuscinetto tra le opposte fazioni: dalla mia sinistra sopraggiungeva un grosso gruppo di ultras napoletani, armati con spranghe e bastoni, mentre da destra avanzavano bellicosi gli udinesi. In un primo momento, prima dell'arrivo dei rinforzi da noi richiesti con urgenza, c'era un solo mezzo blindato e pochi agenti della pubblica sicurezza in assetto antisommossa. La domanda sorge spontanea: non è che qualcuno ha sottovalutato la situazione? Voglio anche ricordare che contemporaneamente in città si sta svolgendo la Fiera di Santa Caterina, e che gli agenti operanti su strada nella Uti-FC sono sempre gli stessi, che si sobbarcano eventi, manifestazioni e servizi d'istituto. A fronte di chi, pur portando una divisa, tali compiti non svolge. Oggi ce la siamo davvero vista brutta!!!», assicura l'agente, che ha riversato su Facebook tutta la propria rabbia.