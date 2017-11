Scontri fuori dallo stadio: un arresto e due denunce tra gli ultrà del Napoli

UDINE – Primi provvedimenti a carico dei tifosi partenopei coinvolti nei disordini scoppiati prima della partita tra Udinese e Napoli all’esterno dello stadio Friuli. La Polizia di Udine ha arrestato un ultrà campano 20enne denunciando per resistenza a pubblico ufficiale altri due tifosi azzurri di 25 e 26 anni.

In manette un ragazzo di 20 anni

E’ stato proprio il 20enne finito in manette ad aver colpito con la fibbia di una cintura due poliziotti, tentando poi di fuggire. Portato in Questura, è stato identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I due agenti coinvolti nello scontro sono stati costretti a farsi medicare e nei loro confronti è stata decisa una prognosi di 7 giorni. A carico del tifoso 20enne è stato disposto un Daspo per 4 anni oltre al divieto di ritorno in tutti i comuni della provincia di Udine per i prossimi 3 anni.

Daspo per i due denunciati

Anche per gli altri due ultrà denunciati è scattato il divieto di ritorno nei comuni della provincia di Udine per 3 anni e il Daspo per 5 e 6 anni, rispettivamente per il 25enne i per il 26enne, quest’ultimo con obbligo di firma in occasione di tutte le partite del Napoli. Le indagini proseguono per individuare gli altri protagonisti degli scontri con la Polizia.