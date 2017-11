Stagione invernale alle porte: il punto di Federalberghi Fvg

FVG - In montagna sta per essere avviata la stagione turistica invernale. Con la presenza di neve, le prenotazioni per il ponte dell'Immacolata sono buone. Paola Schneider, presidente di Federalberghi regionale, fa il punto volgendo lo sguardo già all'estate.

Eventi ed enogastronomia per la montagna

«Le recenti nevicate, oltre che le basse temperature, consentono l'apertura di alcuni impianti: questo non può che renderci speranzosi per l'avvio della stagione sciistica - afferma la numero uno di Federalberghi Fvg -. Inutile, ribadire nuovamente che, anche senza la presenza della neve, con condizioni meteo avverse agli sport considerati invernali per antonomasia, dobbiamo cercare di fare fronte alla situazione, creando un'offerta turistica pertinente e adeguata, oltre che diversa. Detto ciò, accogliamo con grande vigore queste prime nevicate che, ovviamente, incrementano le prenotazioni per il ponte dell'8 dicembre e anche per il periodo natalizio, già buone. Ormai, siamo a un passo dal Natale. I mercatini continuano a essere un buon motivo per le prenotazioni in montagna. Quindi bisogna puntare su eventi ed enogastronomia, aspetti che possono viaggiare paralleli, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche», evidenzia Schneider.

Fvg da promuovere come un unicum turistico

Il mare invece, si sta preparando per la nuova stagione. «Vedo Lignano in crescita rispetto al passato. Mi riferisco a un'evoluzione della qualità dell'offerta anche in termini di servizi e strutture alberghiere. Sono partiti i lavori di riqualificazione del lungomare: opere indispensabili per garantire eccellenza al turista estivo che è sempre più esigente, attento ai dettagli. Lo ribadisco, sia dal punto di vista dell'offerta ricettiva che, e soprattutto, dell'aspetto urbanistico e di contesto. I lavori sul lungomare a Lignano Sabbiadoro consentiranno un notevole svecchiamento urbano del cuore pulsante della cittadina balneare. Dobbiamo però pensare, sempre e comunque, a un unico grande prodotto: la nostra regione. Con mare, montagna, città dell'Unesco, piste ciclabili, storia, cultura e città superlative. E' indispensabile - conclude Schneider - saper vedere tutta questa grande nostra essenza. Il Friuli Venezia Giulia, pur se sfaccettato (nelle sue caratteristiche geografiche) è sempre un unicum rispetto all'offerta turistica».