Che tempo farà martedì 28 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg per la giornata di martedì 27 novembre prevede, di notte e primo mattino, intense gelate sui monti e in pianura. La colonnina di mercurio, in pianura, dovrebbe toccare i meno 5°.



In giornata cielo variabile con più nubi dal pomeriggio, specie sulla costa. Dalla sera saranno possibili deboli precipitazioni, specie verso est, con quota neve oltre i 400 metri circa.