A Udine Grillo si toglie le vesti di leader politico per reindossare quelle del comico

UDINE - Approda al Teatro Nuovo Giovanni da Udine 'Fake', il nuovo spettacolo di Beppe Grillo. Ed è inutile nascondersi che l'approccio con cui si va a a vedere uno suo spettacolo in questi ultimi anni sia cambiato. Da un certo punto di vista è come se non ci fosse più quella leggerezza di spirito nello spettatore e i cinquemila del Carnera di un decennio or sono pare si siano decisamente ridotti.

Ma chi si aspettava un 'comizio a pagamento' ha dovuto ricredersi. Grillo si toglie le vesti di leader politico per reindossare quelle del comico. Spiazzare, disorientare, sorprendere: in questo è sempre stato ed è tutt'ora un maestro! Poco spazio alla politica, si diceva, qualche battuta decisamente meno tagliente dello stile a cui eravamo abituati. Tutto calcolato per un viaggio in altra direzione.

Ripercorre gli anni della giovinezza, in una Genova centro del mondo culturale italiano. Villaggio, Gasman, De André. E la frequentazione di Donato Bilancia, uno dei più famosi serial killer italiani: «Capite perché non ho paura di niente, dopo aver passato la gioventù con uno del genere?!» - una delle battute che accendono la platea. Gli anni in Rai con Baudo che lo lancia e la famosa boutade sui socialisti che rubano a scatenare un putiferio politico elevandolo a ruolo di riferimento, di simbolo. «Io non volevo diventare un leader, stavo solo scherzando!» - esplosione di ilarità, è il cuore dello spettacolo. Ed ancora il caso Parmalat, sentito dai magistrati come persona informata sui fatti per aver anticipato che l'azienda stava fallendo, alla domanda su come ne fosse stato a conoscenza risponderà «ho letto il bilancio, sono un ragioniere!».

Ospiti sul palco a parlare di nuove tecnologie, per le quali il comico genovese ha sempre espresso fiducia ed entusiasmo quasi incondizionati, e di ottimismo. Performance di un pianista svizzero praticamente sordo dall'età di otto anni che improvvisa un Mozart in versione Charleston ed il giro di Struggle for pleasure di Wim Mertens in chiave jazz. Ospitate che conferiscono ancor più leggerezza allo show ma che a mio avviso sembrano fine a se stesse, come per aggiungere una quarantina di minuti all'evento.

La forza di Grillo rimane il rapporto con il pubblico, quando scende tra le prime file a scatenare le sue gag si evince una presenza assolutamente carismatica, a tratti inquietante, doti di comunicazione e di mimica con apici che si possono riscontrare veramente in pochi grandi. I monologhi non perdono mai di fascino e hai l'impressione che da un istante all'altro potrà rivelarti una verità che ti cambierà la vita per sempre!

La risata è contagiosa e sicuramente terapeutica, la curiosità come motore della vita di fronte alle sfide della modernità in un mondo che cambia alla velocità della luce. A chiudere un umorismo sarcastico e al vetriolo su temi di grande serietà, cifra stilistica che ha segnato la sua carriera e che lo rende in ogni caso un unicum nel genere.

E poi ci rivela che Fake è il titolo del suo prossimo spettacolo, non di questo. Verità o meno, fake (appunto) o meno, lo seguiremo (e rideremo) ancora una volta.