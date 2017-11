Cristina’ D’Avena: in Friuli per presentare il suo nuovo lavoro!

MARTIGNACCO - Mercoledì 29 novembre alle 17 ospite a Città Fiera la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, per il firma copie del nuovo album ‘Duets – Tutti cantano Cristina’. Tutti i suoi fan potranno incontrarla per farsi autografare il cd acquistabile da: Unieuro, Musical Box e Iper.

I duetti

Il nuovo album , ‘Duets - Tutti cantano Cristina’, è entrato direttamente al numero uno della classifica di vendita (fonte Fimi/Gfk) dopo essere stato al numero uno di iTunes per una settimana, è al primo posto della Viral di Spotify (dove sono presenti tutti i brani dell’album) e sempre sul gradino più alto del podio nella versione LP nella classifica dei vinili. «Duets - Tutti cantano Cristina» contiene i brani dei cartoni animati più famosi che l’hanno resa celebre al grande pubblico, diventati cult per tutte le generazioni , presentati per la prima volta in duetto con 16 big della musica italiana. Le canzoni assumono in questa forma una veste nuova adattandosi ai diversi generi musicali, dal pop, al rap al cantautorato. ‘Duets – Tutti cantano Cristina’ nasce da una collaborazione tra Crioma e Warner Music.



Per maggiori dettagli sull’evento: www.cittafiera.it