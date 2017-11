Amministratore di sostegno: una figura ancora poco nota, eppure necessaria

UDINE - L'Uti Friuli Centrale, in collaborazione con Hattiva Lab e il Centro InfoHandicap, ha organizzato un percorso di sensibilizzazione e formazione sulla figura dell'Amministratore di Sostegno, rivolto ai cittadini residenti nei comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine. Dopo una serie di serate informative, tenute da Antonio Bondavalli, responsabile del Centro InfoHandicap Fvg, e da diversi assistenti sociali del territorio, finalizzate a sensibilizzare la popolazione su questa figura, il percorso si chiude con un corso avanzato, dal 29 novembre al 18 dicembre, a Udine presso Hattiva Lab.

Il percorso formativo

Articolato in quattro serate per un totale di sei ore, si rivolge a tutte le persone che hanno frequentato il corso base (in questa o nelle precedenti edizioni) o che sono già Amministratori di Sostegno. Il percorso formativo mira a dare spazio agli aspetti normativi, procedurali e di connessione con i servizi sociali e sociosanitari, approfondendo aspetti tecnici e specifici di una figura ancora poco conosciuta, eppure utile e spesso necessaria, poiché fornisce un servizio importante alle persone anziane o svantaggiate e alle loro famiglie.