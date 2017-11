La magia di Slava’s Snowshow al Teatrone

UDINE – Partirà martedì 28 novembre, l’ultima tornata di prevendite per gli spettacoli della stagione 2017/18 del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, che riguarderà in particolare cinque appuntamenti: il magico e stupefacente Slava’s Snowshow (in scena da mercoledì 4 a domenica 8 aprile 2018), i due concerti-evento della stagione di musica - interpreti la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit (19 maggio) e l’Orchestra del Teatro Mariinsky con il carismatico Valery Gergiev (9 giugno) – e infine per quanto riguarda la danza, Cenerentola con il Malandain Ballet di Biarritz (25 gennaio) e Don Chisciotte con il Balletto del Teatro dell’Opera di Sofia (4 marzo).



Prosa

Slava’s Snowshow è uno degli spettacoli più attesi della stagione di prosa del Teatro Nuovo nato dalla fantasia senza confini del più famoso artista circense di tutti i tempi: ipnotico e magico, ha già stregato oltre 4 milioni di spettatori in tutto il mondo. Alla prima, in programma mercoledì 4 aprile, seguiranno quattro repliche (giovedì 5 e venerdì 6 aprile con inizio alle 20.45; sabato 7 aprile con inizio alle 18.00 per la rassegna «Teatro Insieme» per tutta la famiglia; domenica 8 aprile alle 17).

Due concerti-evento

Acquistabili sempre dal 28 novembre anche i biglietti per i due concerti-evento della prossima primavera, il primo del quale, sabato 19 maggio (inizio alle 20.45) con la prestigiosa compagine britannica Royal Philharmonic Orchestra, guidata dalla strepitosa bacchetta di Charles Dutoit, direttore noto per le sue raffinate interpretazioni del repertorio francese e russo del secondo Ottocento e Novecento storico. In programma il Concerto n.1 in si bemolle minore op.23 per pianoforte e orchestra di Pëtr Il'ič Čajkovskij affidato al celebre solista Kirill Gernstein. Nel secondo tempo sarà invece eseguita la Sinfonia n.9 in mi minore op.95 «Dal nuovo mondo» di Antonín Dvořák. Si ricorda che il concerto, in programma sabato 19 maggio 2018, sostituisce l’appuntamento precedentemente annunciato con l’Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo diretta dal maestro Yuri Temirkanov previsto per mercoledì 16 maggio 2018, che non avrà luogo causa l’annullamento della tournée europea da parte della compagine russa. Per quanto riguarda la stagione sinfonica, saranno in vendita i biglietti anche per l’attesissimo ultimo concerto di sabato 9 giugno: ospite per la prima volta del nostro palcoscenico sarà il gioiello di San Pietroburgo, la mitica Orchestra del Teatro Mariinsky: un’autentica icona diretta dal carismatico Valery Gergiev.

Due infine gli appuntamenti in prevendita dedicati alla danza

Il 25 gennaio il Malandain Ballet di Biarritz proporrà la Cenerentola, una rilettura contemporanea del celebre balletto musicato da Sergei Prokof’ev con scene e costumi di Jorge Gallardo, mentre il 4 marzo, sarà in scena un grande classico della danza, Don Chisciotte reso ancor più luminoso dal Balletto del Teatro dell’Opera di Sofia, compagnia che ha fatto della grande tradizione del balletto russo e poi bulgaro la propria cifra distintiva. Le coreografie sono di Marius Petipa e Alexander Gorsky riprese da Vakhtang Chabukiani.

La biglietteria

I biglietti saranno acquistabili a partire da martedì 28 novembre presso la biglietteria del Teatro (Via Trento, 4 – Udine; orario 16 -19, chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi. Il primo giorno di prevendita orario 9.30–12.30 e 16 -19) al temporary ticket store del teatro attivato presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (tutti i mercoledì, orario 10-13 e 13.30-18 escluso dicembre), online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it. Previste speciali riduzioni per i possessori della G-Teatrocard. Info: www.teatroudine.it | 0432 248418 | biglietteria@teatroudine.it |