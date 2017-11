‘La letteratura friulana del Novecento’, a Palmanova

PALMANOVA - Mercoledì 29 novembre alle 18.30 nel salone d’onore del municipio di Palmanova l’incontro dal titolo ‘La letteratura friulana del Novecento’. Partendo dalla pubblicazione di ‘Affari friulani del sabato sera’ di Elio Bartolini e ‘La zona di confine’ di Tito Maniacco, all’interno della collana ‘Microcosmi’ (Bottega Errante Edizioni), i curatori dei libri Paolo Patui e Angelo Floramo, moderati dal giornalista Paolo Medeossi, ci conducono in una riflessione sulla letteratura friulana del Novecento, sull’immaginario culturale e geografico, sul rapporto di Bartolini e Maniacco con la terra d’appartenenza.

Pagine inedite

Le letture di Alessandro Venier ci accompagnano alla scoperta di pagine inedite che ci restituiscono schegge di Friuli, dagli affreschi pungenti e malinconici di Bartolini alla terra ibrida, per lingue e paesaggi, dei racconti di Maniacco, in cui la natura diventa protagonista. In ‘Affari friulani del sabato sera’ Elio Bartolini ci conduce attraverso storie quotidiane, quadri impressionistici legati alla sua vita, al mondo che osservava dalle finestre di casa sua. Fossero a Milano, a Roma o nel cuore del Friuli. Affreschi, a volte colorati a volte sfumati in bianconero, di momenti di vita, di stati d’animo, di condizioni sociali, fotografati tra la metà degli anni ‘50, in un’Italia piena di risorse e di vigori innovativi e gli anni ‘90, quando i temi dell’imminente decadenza affioravano inesorabili. ‘La zona di confine’, invece, comprende due racconti lunghi (La figlia del re degli elfi e Non si sa), ancora inediti, ambientati in un Friuli dal tempo sospeso, tra il letto del Torre e il respiro ribelle del Tagliamento. Una terra ibrida per lingue e paesaggi, in cui i protagonisti Andrea e Checco Ceschia, entrambi pittori, vagano ossessionati dalla ricerca del senso profondo dell’origine dell’Arte e della sua ispirazione. Un’inquietudine che diventa universale ed esplora i confini del rapporto tra pittura e scrittura, in una riflessione sulle arti e sul loro significato.