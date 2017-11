Nuove collaborazioni con Diadora e Spike Lee: la protagonista è la friulana Lidia

PALMANOVA - Da Palmanova a New York. E non è la prima volta, lei la Grande Mela, infatti, la conosce bene. Ci ha studiato e lavorato. Ma questa volta l’occasione è stata unica: girare la nuova serie che Spike Lee ha diretto in esclusiva per Netfilx, She’s gotta have it (ispirata al film d’esordio di Lee, online dal 25 novembre). Un’avventura, quella di Lidia Carew, «nata da una collaborazione che ho da sempre con Maija Garcia, la coreografa della compagnia con cui lavoravo a New York» ci spiega. «Quando sono tornata in Italia dopo la mia esperienza americana e ho iniziato i miei progetti con l’associazione ‘Lidia Dice…’ siamo comunque sempre rimaste in contatto. A lei piacerebbe molto un domani poter collaborare a qualche progetto qui in Italia».

Cinema

Ma in attesa di questa collaborazione made in Italy, Maija riceve un incarico per un nuovo lavoro con Lee («non è il primo fra l’altro») e pensa subito alla bella ballerina italiana, con il suo corpo perfetto e gli occhi che parlano da soli: «Mi ha chiesto se sarei stata disponibile ad andare a New York per girare tre giorni. Ovviamente non me lo sono fatto ripetere due volte». Come darle torto. Un lavoro breve ma intenso. «Nella serie - spiega Lidia - io faccio parte di un gruppo di ballo che in alcuni episodi interagisce con i protagonisti. È stata un’esperienza emozionante» che le ha permesso anche di scoprire il 'volto umano' del famoso regista che «è stato molto disponibile nei nostri confronti. Quando abbiamo finito di girare è venuto sul palcoscenico. A ognuno ha chiesto da dove arrivavamo, qual è il nostro background», ancora emozioni, insomma. Come quelle vissute durante la première. «C’erano un sacco di vip. Ed è stato tutto molto americano. – sorride - Vedersi sul grande schermo è certamente stato strano. Per non parlare di quando nei titoli di coda è apparso il mio nome fra il cast».

Pubblicità

Qualche giorno prima della serata di presentazione di ‘She’s gotta have it’, Lidia ha ricevuto un’altra telefonata, questa volta dall’Italia. «Ti ho vista ‘in vetrina’, può essere?». Era suo cugino. Lidia è il volto della campagna Diadora che in questi giorni campeggia al Palmanova Outlet Village. «Le foto le ho scattate lo scorso anno a Torino. In realtà non sapevo dovessero ‘uscire’ – confida Lidia - perché in un primo momento sarebbero dovute servire per la sola comunicazione interna». Invece. Ancora un bel traguardo e ancora una bella esperienza da vivere e assaporare: «Un’avventura particolare che ho sempre sognato di fare». Per la bella ballerina quello che si sta chiudendo «è stato un bel mese intenso, ma decisamente bello», come lei stessa sottolinea. Nei suoi pensieri, però, nonostante il molto lavoro, c’è sempre la sua ‘Lidia Dice…’ l’associazione con base in Fvg che ha creato lo scorso anno e che «sta andando bene. I progetti sono tanti e molto belli». Ora in programma c’è anche una serata per la raccolta fondi e «un progetto 'bello grande', per il prossimo anno, ma è ancora top secret». Non ci resta che attendere.