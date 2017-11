Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo della luce

CODROIPO - Forse ha avuto un colpo di sonno. Ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è andato a schiantarsi contro il basamento di cemento di un palo dell'illuminazione pubblica che si trova ungo la strada statale 13 Pontebbana, a Codroipo.

A bordo della Volskwagen Golf un 21enne di Campoformido

Il ragazzo, attorno alle 7.30 del 28 novembre, quando è avvenuto l'incidente, stava rientrando a casa dal lavoro dopo un turno. Era solo in auto. L'impatto è stato molto violento, tanto che il veicolo si è ribaltato. Il giovane è rimasto incastrato fra le lamiere del mezzo che ha finito la sua corsa nel fosso adiacente alla carraggiata. A estrarlo da ciò che rimaneva dell'abitacolo i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo. Nonostante la carambola, fortunatamente il 21enne ha riportato diverse ferite ma lievi. Il ragazzo è stato subito soccorso dai sanitari giunti sul posto. In quanto alle cause del sinistro, sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Codroipo intervenuti.