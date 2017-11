Arriva Telethon: ecco come cambia la viabilità in città

UDINE - Arriva a Udine la staffetta per Telethon, in programma nell'ultimo fine settimana di novembre (nonchè primo di dicembre), e per permettere lo svolgimento della manifestazione la viabilità in centro città subirà delle modifiche, in particolare in piazza I maggio, dove però rimarrà sempre accessibile il parcheggio interrato. Da giovedì 30 novembre a lunedì 4 dicembre, in piazza I maggio saranno istituiti divieti di sosta e transito nelle aree di parcheggio poste sul lato della piazza dal bar Beethoven al liceo Stellini.

Cosa cambierà

Solo nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 dicembre i divieti saranno allargati a tutta la piazza, con deviazione dei veicoli lungo vie alternative. I veicoli in uscita dal nuovo parcheggio sotterraneo e da via Portanuova saranno deviati a U verso viale della Vittoria. Dalla stessa sarà consentito l'accesso al parcheggio sotterraneo, con la possibilità anche di istituire una minirotatoria regolamentata per facilitare l'entrata nella struttura. Viale della Vittoria sarà accessibile anche a bus e autorizzati in via Giovanni da Udine e via Liruti; sarà invece vietata al transito a tutti gli altri automobilisti provenienti da piazzale Osoppo, che saranno obbligati alla svolta a sinistra lungo via Diaz (ad eccezione anche qui di autobus, veicoli diretti al parcheggio e autorizzati, che potranno proseguire). Divieti di transito riguarderanno anche largo delle Grazie e piazzale del Din nelle giornate del 2 e 3 dicembre, mentre in via Sant'Agostino sarà istituto un senso vietato. Nelle stesse date ci saranno poi dei provvedimenti al traffico nelle vie Mercatovecchio, Marconi, Bartolini, Portanuova, Manin, Veneto, Stringher, Savorgnana, Cavour, e nelle piazze I maggio, Libertà, Bertando e Duomo in contemporanea al passaggio delle staffette Giovani e Telethon. Sarà infine garantito il transito dei bus con regolare rispetto dell'asse del Tpl.