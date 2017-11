Che tempo farà mercoledì 29 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una vasta depressione sull'Europa centro-settentrionale convoglia un fronte che mercoledì interesserà maggiormente le zone sud-orientali della regione, specie in mattinata. Anche giovedì saremo sotto l'influenza della depressione con aria umida ed instabile e fredda ad alta quota.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 29 novembre, sulla regione fvg, avremo cielo coperto con precipitazioni in genere moderate, più deboli sulle zone occidentali e più abbondanti sulle zone orientali, nevicate deboli o moderate oltre i 400 m circa, ma di giorno oltre i 700 m circa; possibile formazione di ghiaccio al suolo sull'area montana. In provincia di Trieste probabili piogge intense, specie in mattinata, forse anche temporalesche.