Da lunedì si pagherà il parcheggio di via Colugna

UDINE - Da lunedì 4 dicembre il parcheggio a servizio del comprensorio ospedaliero di via Colugna diventerà a pagamento. A comunicarlo è l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, che precisa come il pedaggio sarà dovuto sul lato padiglioni Dialisi, Medicine e Nuovo Ospedale, attualmente utilizzato come parcheggio libero. L'obiettivo è favorire la rotazione nell’utilizzo degli stalli a vantaggio dei pazienti e dei loro familiari.

Il ticket, erogato dalle apposite colonnine di Ssm, dovrà essere esposto nella fascia oraria 7-21 tutti i giorni della settimana con una tariffa oraria fissata in 0,80 euro.



In analogia agli altri park al servizio dell’ospedale gestiti da Ssm, l'utilizzo degli stalli del parcheggio P3 di via Colugna sarà gratuito per determinate tipologie di pazienti, come quelli sottoposti a trattamenti per patologie oncologiche, ematologiche, dialisi e anche per i donatori di sangue. Gli interessati dovranno fare richiesta del contrassegno che sarà rilasciato per l’intero periodo delle terapie direttamente dal reparto nel quale le cure sono state programmate.