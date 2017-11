Udine: mezzo nudo nei bagni della stazione, la polizia lo ferma

UDINE - «Signora, questo è il bagno degli uomini». Forse pensava si fosse confusa, ma non era così. Quando il ragazzino, uno studente minorenne, è entrato nel bagno degli uomini della stazione delle corriere di Udine, lo scorso 27 novembre, per utilizzare i servizi igienici, si è trovato davanti quella che in principio sembrava una donna. All’apparenza, si, perché c’è voluto ben poco per capire che in realtà si trattava di un uomo, fra l’altro anche vestito poco, e da donna.

I fatti

Le parti intime del signore, infatti, erano ben ‘in evidenza’. Aveva ‘dimenticato’ gli slip. Benché la situazione potesse essere per qualcuno piuttosto imbarazzante - come anticipa Il Gazzettino - l’uomo si è rivestito, senza particolare fretta o imbarazzo, con gonna, calze e slip, chiedendo scusa. Il minorenne ha quindi chiamato la polizia di Stato, che ha bloccato l’uomo, mentre stava cercando di ricoprirsi, e lo ha arrestato per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un 39enne di Udine, già noto per atteggiamenti del genere. Ora è stato fermato in attesa del processo per direttissima e portato alla Questura dagli agenti della squadra volante.