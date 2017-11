Gli eventi in programma mercoledì 29 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 29 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Cristina’ D’Avena: in Friuli per presentare il suo nuovo lavoro!

Mercoledì 29 novembre alle 17 ospite a Città Fiera la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, per il firma copie del nuovo album ‘Duets – Tutti cantano Cristina’. Tutti i suoi fan potranno incontrarla per farsi autografare il cd acquistabile da: Unieuro, Musical Box e Iper. Maggiori info, qui.

Dialoghi in biblioteca

Mercoledì 29 alle 18 nella Sala Corgnali della biblioteca civica ‘Joppi’ di Udine, per il ciclo di appuntamenti ‘Dialoghi in biblioteca’, sarà presentato il libro Lassù nella Trieste asburgica. La questione dei regnicoli e l’identità rimossa di Marina Silvestri, edito quest’anno dalla LEG di Gorizia. A dialogare con l'autrice i professori Fulvio Salimbeni (Università di Udine) e Fulvio Senardi, presidente dell’Istituto Giuliano di Storia, Cultura e Documentazione. Marina Silvestri, giornalista, laureata in Lettere moderne, ha lavorato per i programmi radiofonici e televisivi della Rai, dapprima nella sede regionale, poi per Rai Tre. Ha pubblicato testi di narrativa e saggistica, tra i quali Miralegra (1993) e Ambraverde (2013), entrambi presentati alla ‘Joppi’, e Aurelia Gruber Benco. Trieste, l’identità europea e la politica della cultura (2009), oltre a vari saggi di divulgazione scientifica.

Danza prima a Latisana, poi a Cividale ...

Doppio appuntamento nel circuito Ert con l’Etoile Internazionale e Prima Ballerina del Teatro alla Scala Sabrina Brazzo e il Primo Ballerino Andrea Volpintesta. I due danzatori saranno martedì 28 novembre alle 20.45 al Teatro Odeon di Latisana con Il mantello di pelle di drago e mercoledì 29 novembre alle 21 al Teatro Ristori di Cividale con Opera Danza Festival. Entrambi gli appuntamenti sono promossi dall’Ert con la collaborazione degli Artisti Associati di Gorizia, partner del circuito regionale per la danza. I dettagli, qui.

Arearea ritorna in scena al Teatro Pasolini

La compagnia di danza contemporanea Arearea ritorna in scena al Teatro Pasolini mercoledì 29 novembre (inizio alle 21) per il secondo appuntamento della stagione di prosa e danza a Cervignano (a cura del CSS Teatro stabile di innovazione del FVG per l’Associazione culturale Teatro Pasolini), con la sua versione teatrale de Le Quattro Stagioni. Maggiori info, qui.

Dario Carnovale Lift Him Up 4et ft Fabrizio Bosso

Casa Rossa ai Colli Live (via ai Colli 2, Ragogna) presenta Fabrizio Bosso feat Dario Carnovale Lift Him Up 4et. Si comincia alle 20.30 del 29 novembre.

‘La letteratura friulana del Novecento’, a Palmanova

Mercoledì 29 novembre alle 18.30 nel salone d’onore del municipio di Palmanova l’incontro dal titolo ‘La letteratura friulana del Novecento’. Maggiori info, qui.

Amministratore di sostegno

Dopo una serie di serate informative, tenute da Antonio Bondavalli, responsabile del Centro InfoHandicap Fvg, e da diversi assistenti sociali del territorio, finalizzate a sensibilizzare la popolazione su questa figura, il percorso si chiude con un corso avanzato, dal 29 novembre al 18 dicembre, a Udine presso Hattiva Lab. Maggiori info, qui.