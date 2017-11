Uninvited, ritratto pubblico e privato di Marcelo Burlon, al Visionario

UDINE – Al Visionario giovedì 30 novembre, alle 20, Uninvited, ritratto pubblico e privato di Marcelo Burlon, una delle personalità più affascinanti e influenti del panorama della moda attuale, un personaggio controverso, amato e odiato allo stesso tempo (e che molti di voi hanno avuto l’occasione di conoscere quest’anno grazie a Pechino Express). Un documentario che, attraverso la vita di una figura così sincera e diretta, e i luoghi che lo hanno accolto, riesce a raccontare il sistema della moda nella sua complessità, e riesce a farlo da una prospettiva totalmente diversa rispetto all’idea standardizzata che si ha di questo mondo. La prevendita dei biglietti è già attiva on-line e presso la cassa del cinema Visionario.

Ma chi è Marcelo Burlon?

Un genio o un impostore? Furbo o innovatore? Nato in Patagonia da genitori italo-libanesi, negli anni ’90 Marcelo si trasferisce in Italia con la famiglia, compiendo una vera e propria emigrazione al contrario. In quegli anni vive le esperienze più disparate (dal dj al party planner) e inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda. Oggi la sua holding ha un fatturato milionario. Grazie a uno spirito brillante e a un’abilità comunicativa sorprendente, Marcelo si è imposto come rappresentante di una nuova generazione di direttori creativi, una generazione che forse non dev’essere giudicata per la bravura nel fare vestiti ma piuttosto con la capacità di saper raccontare al pubblico una storia che appassioni.

Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.