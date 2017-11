Natale nei quartieri: 11 i progetti finanziati per sostenere gli eventi

UDINE - C'è chi proporrà l'accensione di alberi natalizi, chi l'allestimento di presepi o mercatini. Chi allieterà pomeriggi e serate con cori, canti natalizi, letture sceniche e intrattenimento per i più piccoli. C'è anche chi abbellirà vie e piazze con abeti e addobbi e, chi ha invitato per un concerto il chitarrista di Vasco Rossi e chi, addirittura, farà cadere la neve per la gioia di grandi e piccini durante lo shopping che anticipa l'Avvento.

11 progetti

Sono undici in tutto i progetti vincitori del bando da 25 mila euro messo a disposizione dell'assessorato alle Attività produttive e Turismo per iniziative con finalità turistiche e di promozione del territorio dedicate alla celebrazione del Natale, di Capodanno e dell'Epifania. L'elenco delle proposte vincitrici, consultabile sul sito internet del Comune (www.comune.udine.gov.it), dà quindi formalmente il via a tutte le iniziative che contribuiranno a rendere speciale il Natale 2017. «Abbiamo ricevuto – spiega l'assessore alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Venanzi – ben 25 domande. Un dato molto positivo che sta a significare che la voglia di partecipare a questo momento importante dell'anno è tanta. Voglio dunque ringraziare – prosegue – le tante associazioni e gruppi che hanno partecipato, perché anche se non tutti sono riusciti a entrare nella graduatoria dei progetti finanziati, hanno dimostrato di tenere alla vitalità della nostra città. Quello su cui abbiamo sempre puntato – chiarisce Venanzi – è stimolare l'organizzazione autonoma delle singole iniziative e, come in questo caso, particolarmente finalizzate a rimarcare l'identità dei borghi».

I criteri

Tra i criteri che premiavano i diversi progetti, infatti, oltre al livello tecnico dell'evento, l'originalità e l'innovazione, la capacità aggregativa di diversi soggetti associativi del territorio, la quota di autofinanziamento o cofinanziamento da parte di soggetti diversi, c'erano le attività a beneficio di un quartiere, di una via o di una piazza. Escluse già dal bando, invece, le proposte di luminarie natalizie che invece sono curate anche quest’anno da Confcommercio e UdineIdea e che godono già del supporto economico dell’amministrazione con l'attivazione dei contratti di fornitura elettrica, le installazioni e altre iniziative.

I progetti

Undici, si diceva, i progetti finanziati. Ecco l'elenco dei vincitori e il titolo della manifestazione che verrà organizzata. La Pro Loco Paderno proporrà ‘Natale a Paderno’, il Comitato Piazza San Cristoforo ‘Natale in San Cristoforo e Borgo Gemona’, l'associazione culturale Living Music il ‘The Groovy Xmas Concert’, il Gruppo Alpini Udine Sud ‘Atmosfere di Natale’, l'associazione ‘5 agosto’ Sant'Osvaldo ‘Tutti intorno all'albero’, l'associazione Aski Brainery ‘Per L'educazione Permanente’ organizzerà ‘Natale in villaggio Pecile’, la Parrocchia del Duomo con don Nobile proporrà una ‘Cattedrale di pini’, i commercianti di Borgo Pracchiuso e di Largo delle Grazie ‘Albero di Natale in Borgo Pracchiuso’, quelli di via delle Mercerie ‘Natale in via Mercerie’, la Pro Loco di Borgo Sole la ‘17^ edizione di Conoscere per accogliere’ e, infine, l'Associazione Teatrale Friulana ‘Parole di Natale’. Nel frattempo tutto è pronto per la presentazione dell'intero cartellone delle iniziative natalizie messe a punto dal Comune di Udine sotto il cappello di ‘Dicembre a Udine’. I tantissimi eventi che attendono udinesi e turisti da qui all'Epifania verranno presentati nel corso di una conferenza stampa giovedì 30 novembre alle 12 nel Salone del Popolo a palazzo D'Aronco (via Lionello 1).