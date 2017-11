Due persone finiscono in ospedale per una mancata precedenza

UDINE – Una mancata precedenza è la causa di un incidente stradale verificatosi martedì mattina lungo viale Venezia, all’altezza del supermercato Panorama. Due le persone che sono finite in ospedale a bordo di altrettante ambulanze del 118.

Il fatto, come riportano gli agenti della Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale, sul posto per i rilievi, è avvenuto alle 11: una Lancia Y con a bordo una 78enne di Udine stava percorrendo il controviale in direzione Pasian di Prato quando ha omesso di dare precedenza a una Skoda Octavia condotta da una 37enne di Udine che si stava immettendo dal viale.

Entrambe le donne alla guida delle due auto sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118.