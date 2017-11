Lodovica Comello ospite d'eccezione allo stadio Friuli

UDINE - Lodovica Comello, l’artista di San Daniele del Friuli, nota al pubblico per la conduzione di programmi di successo in tv (da Singing in the car a Italia's Got Talent) e per la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, domenica 10 dicembre sarà alla Dacia Arena per seguire dal vivo le imprese della sua squadra del cuore. Per accoglierla al meglio Udinese ha deciso di creare una 'Lodo Fans Zone' per tutti i fan e le fan in Tribuna Centrale Nord. Tra tutti i presenti verranno scelti i 4 più 'lodofanatici' con una special cam per vivere un’esperienza unica!

Il matchday inizierà alle 13 con un’intervista nell’Auditorium della Dacia Arena riservata agli ospiti dell’Udinese Club House ed ai partner dell’Udinese. Lodovica parlerà della sua carriera, dei suoi progetti futuri e del suo legame con il territorio friulano. La si vedrà poi protagonista a bordo campo prima del calcio di inizio della partita Udinese-Benevento, previsto per le ore 15.

I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 16 di mercoledì 29 novembre online su www.listicket.com, presso gli Udinese Store e nelle rivendite Listicket.