Il nuovo Mister Fvg bersagliato da insulti razzisti sui social

FVG - Alto 198 centimetri, giocatore di basket viene eletto Mister Fvg, ma viene fatto oggetto di offese e minacce a sfondo razzista sui social perché di carnagione nera. Si tratta infatti di Alioune Diouf, 18 anni, ragazzo originario del Senegal che però vive da cinque anni a Cividale del Friuli. La vicenda è stata denunciata dal suo agente, Fabrizio Astolfi, in un'intervista al quotidiano Messaggero Veneto.



Alioune milita con la Virtus Feletto in serie C Silver di basket e con la Apu Gsa tra gli Under 20. Parla italiano e in friulano, e a Cividale, studia per diventare termoidraulico. In Senegal vivono i genitori e cinque fratelli. «Mi hanno trattato sempre bene - ha detto al giornale - e mi hanno aiutato sia al convitto dove abito sia al di fuori. Qui ho trovato una nuova famiglia».



Astolfi si è detto «allucinato da tutti questi commenti razzisti. All'Udinese un giocatore di colore non desta alcun scalpore, perché allora ci sono problemi con i concorsi di bellezza? La realtà di oggi è multietnica, i nostri figli frequentano classi composte da molti bambini stranieri: questa varietà è ormai la normalità».