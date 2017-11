Presenza, Passione e Positività: le tre leve di InsidersLab

UDINE - In questi ultimi anni far percepire il valore del proprio lavoro ai clienti è alla base di ogni buona strategia di comunicazione, soprattutto per chi presenta al cliente un servizio e non un prodotto. Questo metodo è piuttosto recente, se si pensa che fino a qualche decennio fa la aziende tenevano segreti i propri processi lavorativi per paura di essere copiati o emulati, perdendo in questo modo tutto il loro potenziale comunicativo. Al giorno d'oggi, grazie all'avanzare della tecnologia, anche la più piccola delle realtà aziendali può considerare i propri clienti come un pubblico e mostrare i propri punti forti con un semplice click attraverso piattaforme social e non solo. Si deve considerare che un video ben studiato sui social può portare più contatti di qualsiasi campagna tv e talvolta è sufficiente una ripresa amatoriale dal cellulare purché condivisa nel canale e nel modo giusto per ottenere altrettanta visibilità e avere un feedback immediato dal pubblico, cosa che con il marketing tradizionale come la tv o i giornali, invece, non è possibile ottenere. Questo ragionamento ci fa capire che non esistono formule prestabilite o processi straordinari nella comunicazione odierna, infatti si ricevono così tante informazioni ogni giorno che solo quelle utili e che ci toccano nel profondo, possono avere successo e qualche minima speranza che vengano fissate. Tuttavia si possono tenere a mente tre parole chiave per riuscire ad aumentare la percentuale di successo, le tre P: Presenza, Passione e Positività.

La Presenza

Essere presenti oggi per i propri clienti è molto semplice, basti pensare che siamo ad un solo click di distanza da loro sui social, sui siti Web, in chat, all’interno dei forum e molte altre piattaforme ancora. Scegliere i canali giusti in cui essere presenti è fondamentale e non tutte le realtà aziendali hanno ancora provveduto. Tenere aggiornati i propri canali pubblicando contenuti di qualità, utili e in linea con i trend del momento è un fattore essenziale. Non basta parlare del proprio prodotto, è necessario saper spaziare ed essere innovativi. Trasmettere la passione per quello che si fa al pubblico è fondamentale, lo sappiamo bene.

La Passione

Bisogna avere la capacità di essere propositivi e questo è possibile solo con la passione, senza la paura di avanzare proposte positive ed interessanti che stimolino e allo stesso tempo facciano crescere assieme a Voi il pubblico. Organizzare eventi proprio per questo diventa cruciale: per trasmettere valori. Le iniziative sono inoltre un ottimo modo per consolidare rapporti e far crescere il network della propria azienda.

La Positività

Questo è un fattore fondamentale non solo da mostrare attraverso la propria comunicazione ma anche come un capo saldo dell' azienda. Troppo spesso capita di imbattersi in realtà dove viene curata molto la comunicazione attraverso social, invio di e-mail, azioni mirate di marketing che però poi si trasformano in un nulla di fatto. Perciò è necessario comunicare nel modo giusto e saper poi tradurre le parole in azioni concrete. Al giorno d’oggi mandare il messaggio a tutti è fin troppo semplice, è mandare un messaggio giusto la vera sfida: l’importante è farlo sempre con il sorriso.