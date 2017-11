Le detrazioni valide fino al 2017? Ecco un po’ di informazioni utili e possibili

UDINE - Fra i numerosi servizi che Avant Costruzioni è in grado di fornire dalle ristrutturazioni alle riqualificazioni ci sono anche le schermature solari che permettono di regolare la quantità di radiazione solare che entra nell’edificio sia sotto forma di calore che di radiazione luminosa, migliorando il comfort abitativo e riducendo i consumi energetici. Avant fornisce sistemi di schermatura con frangisole orientabili in alluminio o con tessuti tecnici avvolgibili, inseribili nell’architettura di ogni costruzione, disponibili in versione a sollevamento manuale o motorizzato e telecomandato e dotati di sensori esterni sole/vento per un pratico utilizzo ed una lunga durata. Fino al 31 dicembre 2017 il costo per l’acquisto e per la posa in opera delle schermature solari mobili fornite da Avant Costruzioni godrà della detrazione del 65%. L’agevolazione fiscale prevista è di massimo 60 mila euro che corrisponde ad una fornitura massima pari a 92 mila euro posa in opera inclusa. Tutte le spese devono essere sostenute entro il 31 dicembre 2017.

Chi può usufruire della detrazione fiscale?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che, a vario titolo, possiedono l’immobile su cui si va a intervenire. Le schermature solari da realizzare sono in particolare quei sistemi che applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

Come usufruire della detrazione fiscale?

Per usufruire del bonus si deve pagare ricorrendo al bonifico bancario parlante oppure al credito al consumo, per i privati, o tutti gli altri sistemi di pagamento per le imprese. Inoltre, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna compilare e trasmettere online sul sito la scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari.

Quali le novità per il 2018?

All’interno della Manovra 2018 verrà prorogato l’Ecobonus ma con alcune modifiche. Sostituzione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa: per questi interventi la detrazione scende al 50% anziché al 65%.