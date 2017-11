Credere nei sogni dei giovani: la ‘ricetta’ del Bearzi di Udine

UDINE - Il Bearzi di Udine è una tra le realtà educative più complete del territorio friulano dato che propone la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di Primo Grado, l’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico e il Centro di Formazione Professionale all’interno del quale possiamo trovare il settore meccanico, quello elettrico e il settore automotive. Complessivamente circa 940 i giovani che nel 2017-2018 frequentano le scuole del Bearzi con una crescita di 200 studenti del giro di due anni.

Un ambiente educativo e impegnato ricco di proposte

Uno dei punti di forza del Bearzi è l’offerta di un ambiente educativo e impegnato ricco di proposte, capace di stare al passo con i tempi e allo stesso tempo in grado di non perdere quei valori che da sempre fanno crescere e diventare uomini. Il Bearzi non si accontenta di istruire ma si pone la meta di formare «buoni cristiani e onesti cittadini», secondo quanto diceva san Giovanni Bosco. Il Bearzi crede davvero che per educare un bambino, un ragazzo, un giovane ci vuole un intero villaggio in cui ognuno ha un ruolo importante. Per questo il personale costituisce non semplicemente un gruppo di lavoro ma una comunità educativo pastorale che, composta da oltre 170 dipendenti, lavora in sinergia con le famiglie e con il territorio, specie quello legato al mondo del lavoro.

La Scuola Primaria si distingue per una attenzione personale ai bambini e per una proposta di attività pomeridiane cosicché i bambini, se richiesto, possono fermarsi al Bearzi fino alle 18.

La Scuola Secondaria di Primo Grado, oltre ad offrire varie attività ricreative e l’insegnamento dell’inglese potenziato con insegnante madrelingua, si distingue per la scuola di Robotica e il Bearzilab, uno spazio aperto ai giovani, un luogo di idee e voglia di fare, un ambiente che consente la progettazione, prototipazione e realizzazione di oggetti e manufatti attraverso la stampa in 3D.

L’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico si distingue sul territorio per la capacità di lavorare in sinergia e in rete con tante aziende realizzando così una effettiva alternanza scuola-lavoro che inserisce lo studente nelle aziende permettendogli di conoscere da vicino il mondo del lavoro (sono 97% i giovani dell'ITI che ad un anno dal diploma lavora o studia).

Infine il Centro di Formazione Professionale aiuta i giovani a sviluppare l’«intelligenza delle mani»: è un ambiente propositivo e all’avanguardia in cui lavorando si impara (sono il 94% i giovani del CFP che ad un anno dalla qualifica lavora o studia). Circa 500 le aziende che collaborano con il Centro di Formazione Professionale.

Servizi

Tra i servizi complementari che il Bearzi offre, si possono trovare la mensa (circa 1.000 i pasti quotidianamente preparati con cura evitando ogni spreco di cibo), il bar, l’auditorium, due palestre, due sale giochi, molte sale di informatica, le sale studio, la chiesa, i campi di calcio, basket e pallavolo e tanto altro. E per conoscerci meglio… vieni a fare un giro al Bearzi.