Incendio in un'autofficina: distrutta una Peugeot 206

MANZANO - Un incendio è divampato nella notte tra martedì e mercoledì nell'autofficina Tecnomotori di via del Cristo, a Manzano. L'allarme è scattato verso l'una di notte e sul posto sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli. Nonostante la tempestività i danni sono ingenti.

Un'auto, una Peugeot 206, che si trovava all'interno dell'autofficina è andata completamente distrutta. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'ambiente di lavoro, però, è stato completamente annerito a causa del fumo. Sono in corso le verifiche per appurare le cause del rogo. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono durate fin oltre le 3 di mercoledì mattina.