Il Giro d’Italia torna in Friuli: ecco la super tappa dello Zoncolan

TOLMEZZO – Il Friuli Venezia Giulia torna grande protagonista del Giro d’Italia. E lo fa con il Kaiser Zoncolan, che il 19 maggio catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati delle due ruote. La Corsa Rosa resterà in Carnia anche il 20 maggio, con la ripartenza da Tolmezzo e l’arrivo a un neo acquisto per il Friuli, Sappada. «La montagna resta immobile e aspetta il ritorno dei suoi eroi»: così è stato descritto il 'mostro' Zoncolan alla presentazione del Giro a Milano.



Salite che potrebbero decidere il Giro d’Italia numero 101, com’è stato ribadito dagli organizzatori della corsa a tappe. Si partirà il 4 maggio da Gerusalemme con una crono per chiudere il 27 maggio a Roma. Salite grandi protagonisti della due giorni friulane, anche al di là dei 10 km di ascesa dello Zoncolan dal versante di Ovaro. Il via della 14esima tappa del 19 maggio sarà fissato a San Vito al Tagliamento, con i ciclisti che scaleranno prima il Monte di Ragogna dal versante di Muris (con una doppia dedica, agli Alpini del Galilea e agli emigranti), poi la sfida al dente di Avaglio, al Passo Duron e alla Sella Valcalda. Un prologo ‘di fuoco’ prima di sua maestà il Kaiser. Una tappa molto impegnativa, lunga 181 chilometri.

Il giorno successivo, come detto, Carovana Rosa al via dal capoluogo carnico, Tolmezzo, per raggiungere Sappada dopo 176 chilometri passando per la Val Tagliamento, il passo della Mauria, la valle del Boite, il passo Tre Croci e il passo di Sant’Antonio. Non resta che prepararsi: come sempre lo spettacolo sarà epico!