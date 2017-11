Gli eventi in programma giovedì 30 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 30 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Gli animali delle streghe’

Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Sezione Ragazzi della Biblioteca Civica a cura dei lettori volontari del Club Tileggounastoria rivolte ai bambini dai 4 ai 6 anni. I lettori volontari del Club Tileggounastoria approdano anche alla Biblioteca di Quartiere Cormor – San Rocco di Via Joppi per allietare i bambini con le migliori storie intitolate ‘Gli animali delle streghe’, dove si farà una rassegna di tutti gli aiutanti di questi personaggi fantastici, gatti, pipistrelli, corvi, civette, serpenti, durante l’incontro di giovedì 30 novembre, dalle 17 alle 18. Come sempre, a concludere, lavoretti con materiali di riciclo a cura di Liana dell’Associazione Culturale San Lazzaro.

Amici della Musica di Udine

Teatro e mitologia si fondono sul palco del Palamostre per il prossimo appuntamento proposto dal cartellone Amici della Musica di Udine. Giovedì 30 novembre, alle 20.30, l’ensemble Kayorda presenta infatti la sua nuova produzione ‘Mythos’. Ingresso su abbonamento o con biglietto acquistabile direttamente all’ingresso (costi: da 10 a 18 euro; bambini e convenzioni 2 euro).

Sportello Antiviolenza

Dopo la ‘Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre’, la Polizia di Stato di Udine continua la propria opera di sensibilizzazione in materia e di contrasto al fenomeno. In particolare il 30 novembre, dalle 13 alle 19, al Centro Commerciale ‘Città Fiera ‘ di Torreano di Martignacco, verrà allestito un Camper della Polizia di Stato, dove un’equipe multidisciplinare composta da operatori appartenenti agli uffici interessati al fenomeno (Squadre Mobili, Divisione Anticrimine , UPGSP, medico della Polizia di Stato ), rappresentanti dello Sportello Antiviolenza nonché enti ed associazioni attivi sul territorio, incontrerà le persone ed illustrerà l’attività volta a contrastare il problema della violenza di genere e, in particolare, nei confronti delle donne.

Il Diritto di sapere

Giovedì 30 novembre, alle 19, da ‘Lino’s & Co’. in via di Artico di Prampero 7, a Udine, si terrà l’incontro ‘Il Diritto di sapere - Il Foia e i nuovi diritti della cittadinanza attiva, per un’amministrazione aperta e trasparente’. L’evento offrirà un approfondimento sulle nuove forme di cittadinanza attiva rese possibili dall'implementazione del FOIA (Freedom of Information Act), e la trasparenza intesa come ‘diritto di sapere’ da parte dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Uninvited, ritratto pubblico e privato di Marcelo Burlon

Al Visionario giovedì 30 novembre, alle 20, Uninvited, ritratto pubblico e privato di Marcelo Burlon, una delle personalità più affascinanti e influenti del panorama della moda attuale, un personaggio controverso, amato e odiato allo stesso tempo (e che molti di voi hanno avuto l’occasione di conoscere quest’anno grazie a Pechino Express). Maggiori info, qui.