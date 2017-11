‘ForMandi – Sapori e formaggi di montagna’ dà appuntamento a Sutrio

SUTRIO - ForMandi. Si chiama così l’evento dedicato alla valorizzazione del formaggio di malga del Friuli Venezia Giulia e di altri prodotti agroalimentari in abbinamento con i migliori vini del Friuli Venezia Giulia e della vicina Slovenia secondo Slow Wine, guida di Slow Food. É costituito da tre sezioni: l’asta, un master sui formaggi, rivolto a tutti i portatori di interesse e coordinato da Slow Food, che si terrà presso la scuola «J. Linussio» di Tolmezzo (UD) giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre (iscrizioni www.formandifvg.it); domenica 3 dicembre sarà invece dedicata alla degustazione di prodotti dell’alpeggio abbinati ai vini regionali nella Cjase dal Len di Sutrio (Ud), che sarà aperta al pubblico. A garantire la loro presenza alla prima asta dei formaggi di malga del Friuli Venezia Giulia di sabato 2 dicembre, alla Cjase dal Len di Sutrio (UD), sono alcuni professionisti di spicco, conosciuti nel panorama gastronomico nazionale. Parliamo di Fabrizio Nonis, il «doge» dei macellai, dello chef Stefano Buttazzoni, e di Veronica Defilippis, fondatrice della prima accademia di cucina carnica "Cuciniamo con...la Carnia».



I prodotti

«Ritengo sia un appuntamento assolutamente imperdibile per tutti gli operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del commercio. – ha osservato Veronica Defilippis - Ci sarà la possibilità di acquistare i migliori formaggi di 20 malghe da latte della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e del Pordenonese. I formaggi d’alpeggio sono prodotti sani, genuini e completi che portano con sé tutti i benefici del latte, per non parlare poi dell’unicità dei loro profumi e dei loro sapori con i quali è possibile realizzare nelle nostre cucine piatti assolutamente fantastici.» La filosofia della Defilippis caratterizza la sua scuola di cucina carnica, tant’è che «tutti i piatti sono concepiti con materie selezionate a KM 0, per promuovere e incentivare l’utilizzo dei nostri ottimi prodotti tipici e delle materie prime d’ eccellenza tra cui i grandi formaggi che la Carnia riesce ad esprimere. Questa filosofia di promozione territoriale attraverso i nostri grandi prodotti agroalimentari si è sposata perfettamente nel grande evento «Carnia Eccellenze in Malga» organizzato da me, Fabrizio Nonis e Massimo Peresson dove chef locali, chef stellati e chef mediatici hanno cucinato assieme ad oltre 1500 metri d’altezza, utilizzando i grandi prodotti delle nostre malghe omaggiando così la straordinaria bellezza del nostro territorio».



L’asta

Anche l’asta si inserisce nell’evento ‘ForMandi – Sapori e formaggi di montagna’ - Evento organizzato da Friulmont, finanziato dalla Regione nell’ambito del progetto Mo.Ma-una montagna di malghe-finanziato dalla regione FVG con la partecipazione di diversi partner quali Ersa FVG, Promoturismo FVG, Slow Food FVG, Consorzio Malghesi Della Carnia E Della Valcanale, Consorzio Prodotti Della Montagna FVG, Caseificio Alto But-Sutrio, Caseificio Val Tagliamento-Enemonzo e Caseificio Val Canale-Ugovizza, Uti Della Carnia, Associazione Pro Loco Sutrio, Comune di Sutrio, Albergo Diffuso Borgo Soandri Sutrio, Carnia Welcome.- , è rivolta a operatori del settore alberghiero, della ristorazione e del commercio interessati ad acquistare i prodotti della stagione di monticazione 2017 (da 4 a 6 mesi). Dalle 9 alle 10 una Commissione Tecnica composta da 7 esperti e presieduta da Antonio Papa dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi Onaf, valuterà i formaggi prodotti da 20 malghe da latte e formulerà un giudizio di qualità. Dalle 11 alle 14 avrà luogo una degustazione dei prodotti, abbinati ai vini friulani naturali selezionati da Slow Food FVG, riservata ai partecipanti all’asta. La quota per la degustazione è di 15 euro. Alle 15 avrà inizio l’asta dei formaggi (con stagionatura da 4 a 6 mesi), a cui saranno ammessi tutti coloro che avranno partecipato alla degustazione. Al termine della vendita, la Commissione tecnica relazionerà sulle proprietà e caratteristiche qualitative dei prodotti e dei pascoli dei comprensori malghivi. L’innovativo e atteso appuntamento vedrà come protagonisti assoluti i migliori formaggi di 20 malghe della Carnia, del Canal del Ferro-Val Canale e del Pordenonese - che per la prima volta si mettono assieme per valorizzare la qualità delle loro produzioni - in abbinata con i migliori vini del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia selezionati da Slow Wine. Un binomio che rafforza il concetto di valore aggiunto cibo-conservazione del territorio.



Per prenotazioni o iscrizioni al Master o all’Asta: www.formandifvg.it | 0433486281 | friulmont@friulmont.it |