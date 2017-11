MARTIGNACCO - Da sabato 2 dicembre e fino alla vigilia di Natale, Città Fiera si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale con aree dedicate dove i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale e cimentarsi in tanti laboratori creativi. Animazione e giochi gratuiti per tutti per avvicinarsi alle feste in allegria.



Babbo Natale

Protagonista assoluto del programma eventi non poteva che essere Babbo Natale che per il terzo anno nasconde il volto di Giovanni Ciulla, nonno in pensione che da tempo ormai si dedica con grande passione ai più piccoli, attività che svolge gratuitamente in cambio di una donazione che l’organizzatore dell’iniziativa fa direttamente all’Agmen. Non un semplice divertimento, ma una vera e propria missione, tanto che è nato anche un sito missionebabbonatale.it, con telefonate e letterine che arrivano da tutta Italia. A Città Fiera aspetterà i più piccoli per imbucare una letterina e per ogni desiderio espresso, in omaggio un calendario dell’Avvento con tante sorprese di cioccolato. Con Babbo Natale sarà possibile anche farsi fotografare per ricevere un’immagine ricordo magari da utilizzare come cartolina degli auguri. In tema di auguri personalizzati si rinnova la collaborazione con la Scuola Italiana Amanuensi che realizzerà biglietti di auguri personalizzati.



L’albero di cupcakes

In tema creativo sabato 2 e venerdì 8 il laboratorio «L’albero di cupcakes» la pasticceria da appendere, domenica 3, sabato 9, domenica 10, sabato 16, domenica 17, sabato 23 e domenica 24 dicembre il Laboratorio Jumpimg Clay per creare addobbi natalizi con la pasta modellabile. In tema antica Roma i laboratori per creare giochi con l’argilla in programma domenica 3 dicembre. In chiusura in agenda domenica 17 dicembre, il laboratorio «costruiamo insieme racconti di Natale fantasiosi e alternativi». Anche per quest’anno non potevano mancare le dolci melodie del concerto Gospel «The Messengers Mass Choir» diretto da Alessandro Pozzetto in programma sabato 23 dicembre alle 16.30.