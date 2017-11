Centrodestra, ancora pochi giorni e sarà ufficializzato il nome di Fontanini

UDINE - Questione di giorni, pochissimi, poi anche il centrodestra di Udine indicherà il suo candidato sindaco. Nessuna anticipazione da parte del quartiere generale d Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, ma tutte le strade – a meno di colpi di scena dell’ultima ora - sembrerebbero portare a Pietro Fontanini. Era stato l’azzurro Massimo Blasoni, nei giorni scorsi, a dichiarare che la scelta sarebbe stata effettuata i primi giorni di dicembre e comunque dopo il congresso nazionale di FdI in programma a Trieste il 2 e 3 dicembre. «Dopo quella data – dichiara Loris Michelini, uno dei candidati – dobbiamo assolutamente sciogliere ogni riserva perché siamo già in ritardo suo ruolino di marcia». Il centrodestra ha deciso che la scelta del candidato dovrà avvenire al di fuori delle logiche politiche che stanno animando il dibattito in vista sia delle regionali sia delle politiche. «Credo sia indispensabile e imprescindibile evitare il tritacarne delle logiche nazionali – afferma Alessandro Colautti, pure in corsa per la candidatura a palazzo d’Aronco – e indicare il nome sganciandoci da ragionamenti che nulla hanno a che vedere con quello che stiamo facendo per la città di Udine».

Fontanini in pole position

Oggi, intanto, il tavolo di lavoro del centrodestra si riunisce per limare gli ultimi aspetti del programma. Il prossimo appuntamento dovrebbe essere dunque quello che formalizzerà la candidatura. Nei giorni scorsi lo stesso Michelini aveva ottenuto rassicurazioni in merito dal segretario regionale del Carroccio, Massimiliano Fedriga. A favore di Fontanini, oltre alla Lega, si è dichiarata anche Forza Italia. Pare invece perdere peso l’ipotesi delle primarie caldeggiata da più parti come via d’uscita per accelerare la scelta del candidato.

E Bertossi?

Se tutto andrà come previsto, sia Michelini sia Colautti saranno costretti a fare un passo indietro. Il secondo a quel punto potrebbe puntare alla riconferma di un posto in Regione trovando un accordo con Autonomia responsabile di Renzo Tondo. Per il centrodestra resterebbe, invece, l’incognita Enrico Bertossi che guida la civica ‘Prima Udine’ e che non è mai stato chiamato a partecipare al tavolo politico-programmatico del centrodestra. Ed è un’incognita non di poco, anzi. Difficile che Bertossi punti a fare una corsa in solitaria che sortirebbe il solo effetto di sottrarre voti al centrodestra. E’ invece ipotizzabile che il trattamento riservatogli dalla coalizione che lo ha volutamente tenuto in disparte da ogni ‘ragionamento’ possa avere conseguenze politiche di un certo peso.