Al via la terza edizione di Suns Europe: opening party al Rock Club 60!

UDINE – Ci siamo. La terza edizione di Suns Europe – il Festival delle Arti in lingua minorizzata - prende il via. Si comincia al mattino del 30 novembre, alle 10, con ‘Babêl Europe radio show’, lo speciale radiofonico marchiato Radio Onde Furlane. In studio ci saranno i protagonisti della rassegna (in programma, a Udine, fino al 2 dicembre).

Opening party in programma al Rock Club 60

Appuntamento a cui non si può mancare, poi, è l’opening party in programma al Rock Club 60 di Pradamano (via G. Marconi 24), dalle 21.30: un evento di benvenuto (a ingresso libero) all’insegna delle musiche post punk, pop e folk delle Adwaith e con una delle voci più conosciute della scena hip hop del Paese Basco, La Basu. A calcare il palco, però, non ci saranno solo loro. Come è già stato anticipato negli scorsi giorni, Suns Europe quest’anno sarà elettro pop, rock&roll, ma anche rap, indie rock, elettronica. La serata d’apertura, quindi, saprà sorprendere.

Adwaith

Il gruppo delle Adwaith, nel panorama della musica contemporanea in gallese è emerso nel 2016. Loro sono tre ragazze di Carmarthen, che suonano e cantano in gallese con carattere e con personalità. La loro musica è una miscela di suggestioni post punk, pop e folk, con un'impronta soul, segnata dai ricami delle chitarre e dalle sovrapposizioni delle voci.

La Basu

Elena Caballero Villanueva (all’anagrafe), è invece una delle voci più conosciute della scena hip hop del Paese Basco. Una donna forte e consapevole che intreccia le sue rime in basco e in spagnolo con i suoni, i ritmi e i linguaggi espressivi del rap, del soul, del reggae, del funk, del rhythm'n'blues, del rock, del folk e persino del flamenco.

Il Festival

Suns Europe è un progetto realizzato dalle cooperative Informazione Friulana (editrice di Radio Onde Furlane) e Puntozero con il sostegno dell'ARLeF (Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane - Agenzia regionale per la lingua friulana), della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli, in collaborazione con Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Babel Film Festival e che gode del Patrocinio del Consiglio d'Europa.

Tutto il programma e le info sono su www.sunseurope.com e sulla pagina Facebook ‘SUNS Europe’.