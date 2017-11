Ritorna il mercatino di Natale di Confartigianato Udine

UDINE - La marcia di avvicinamento al 25 dicembre non sarebbe la stessa senza il mercatino di Natale degli artigiani divenuto ormai tradizione per la città di Udine che è pronta ad accogliere dal primo dicembre 19 botteghe. Sarà ancora una volta piazza San Giacomo a ospitare la fiera natalizia organizzata da Confartigianato in collaborazione con il Comune di Udine. L’occasione è ghiotta per chi cerca un pensiero da mettere sotto l’albero e lo vuole prodotto dal territorio, fatto a mano, con la cura che è tipica degli artigiani. Ce ne sarà per tutti i gusti: dalle grappe al cioccolato, dai tessili alle tisane, dagli oggetti in legno alla ceramica passando naturalmente per gli immancabili cesti e decori natalizi.

Due le innovazioni dell’edizione 2017 del mercatino: nuove casette e nuova disposizione. Ad accogliere i 19 artigiani che per un mese apriranno bottega nel cuore di Udine, saranno infatti casette in legno commissionate appositamente ad un’impresa locale dal soggetto attuatore dell’iniziativa, Confartigianato Udine Servizi srl, per coniugare la necessità di dare un tetto confortevole alle imprese partecipanti e al contempo regalare l’immagine curata e calorosa che è delle piccole costruzioni in legno. Seconda novità la disposizione 'a stella' delle casette, in ossequio al Natale, che saranno affiancate da un programma di animazione sponsorizzato dalla Banca di Udine Credito Cooperativo.

Il mercatino verrà inaugurato venerdì 1° dicembre alle 17 alla presenza dei vertici dell’associazione e dell’amministrazione comunale e resterà aperto tutti i giorni (tranne il 25 dicembre) dalle 10 fino alle 19, compreso Santo Stefano.